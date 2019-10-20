Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Анжелом Гомешем

13:20
Теги:

«Манчестер Юнайтед» близок к продлению контракта с полузащитником Анжелом Гомешем. Стороны достигли принципиальной договоренности, сообщает Sky Sports.

Нынешнее соглашение 20-летнего англичанина, который имеет португальские корни, рассчитано до лета 2020 года. Гомеш является воспитанником академии «МЮ». В нынешнем сезоне он провел 4 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир