«Манчестер Юнайтед» надеется назвать нового главного тренера к концу апреля

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово определиться с новым главным тренером клуба, сообщает The Mail.

По сведениям источника, «МЮ» намерен назвать имя нового главного тренера в конце апреля. Сообщалось, что основным кандидатом является Маурисио Почеттино из «ПСЖ».

Главным тренером «МЮ» с ноября 2021 года является Ральф Рангник. На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице.