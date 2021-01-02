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«Ливерпуль» хочет сохранить Шачири

09:14
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«Ливерпуль» намерен сохранить в команде нападающего Джердана Шачири, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, клуб изменил свою позицию по 29-летнему швейцарцу и не будет отпускать его из команды в зимнее трансферное окно. Сообщается, что в команде рассчитывают на футболиста в качестве замены травмированному Диогу Жоте.

В сезоне-2020/21 Шачири провел 6 матчей за «Ливерпуль», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

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