«Ливерпуль» хочет сохранить Шачири

«Ливерпуль» намерен сохранить в команде нападающего Джердана Шачири, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, клуб изменил свою позицию по 29-летнему швейцарцу и не будет отпускать его из команды в зимнее трансферное окно. Сообщается, что в команде рассчитывают на футболиста в качестве замены травмированному Диогу Жоте.

В сезоне-2020/21 Шачири провел 6 матчей за «Ливерпуль», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.