Клопп не уверен, что у «Ливерпуля» есть шанс попасть в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу перспектив команды занять место в топ-4 АПЛ.

«Я не уверен, что у нас есть шанс попасть в четверку, но мы стараемся, и если эта возможность появится, мы обязательно ей воспользуемся.

Могли ли мы быть сейчас выше? Да, мы могли бы добиться большего в определенные моменты, но наша борьба с травмами у игроков стала самой большой проблемой», - цитирует Клоппа BBC.

В текущем сезоне «Ливерпуль» идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 54 очками. От идущего на четвертом месте «Челси» команда отстает на семь очков.