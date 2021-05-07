Клопп не уверен, что у «Ливерпуля» есть шанс попасть в топ-4 АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу перспектив команды занять место в топ-4 АПЛ.
«Я не уверен, что у нас есть шанс попасть в четверку, но мы стараемся, и если эта возможность появится, мы обязательно ей воспользуемся.
Могли ли мы быть сейчас выше? Да, мы могли бы добиться большего в определенные моменты, но наша борьба с травмами у игроков стала самой большой проблемой», - цитирует Клоппа BBC.
В текущем сезоне «Ливерпуль» идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 54 очками. От идущего на четвертом месте «Челси» команда отстает на семь очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю