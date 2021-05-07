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Клопп не уверен, что у «Ливерпуля» есть шанс попасть в топ-4 АПЛ

7 мая 2021, 23:24
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу перспектив команды занять место в топ-4 АПЛ.

«Я не уверен, что у нас есть шанс попасть в четверку, но мы стараемся, и если эта возможность появится, мы обязательно ей воспользуемся.

Могли ли мы быть сейчас выше? Да, мы могли бы добиться большего в определенные моменты, но наша борьба с травмами у игроков стала самой большой проблемой», - цитирует Клоппа BBC.

В текущем сезоне «Ливерпуль» идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 54 очками. От идущего на четвертом месте «Челси» команда отстает на семь очков.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/57019352/page/2

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