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«Лестер» потерпел поражение в матче с «Ньюкаслом»

7 мая 2021, 23:52
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«Лестер» уступил «Ньюкаслу» (2:4) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

В составе хозяев отличились Марк Олбрайтон и Келечи Ихеаначо. У гостей дубль сделал Каллум Уилсон, также забивали Джозеф Уиллок и Пол Дамметт.

«Лестер» имеет 63 очка и на данный момент занимает третье место. У «Ньюкасла» 39 очков и 13-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

35-й тур

«Лестер» — «Ньюкасл» — 2:4 (0:2)

Голы: Уиллок, 22 (0:1). Дамметт, 34 (0:2). Уилсон, 64 (0:3). Уилсон, 73 (0:4). Олбрайтон, 80 (1:4). Ихеаначо, 87 (2:4).

«Лестер»: Шмайхель, Рикарду Перейра (Томас, 69), Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана, Олбрайтон, Тилеманс, Ндиди (Перес, 63), Мэддисон (Менди, 77), Варди, Ихеаначо.

«Ньюкасл»: Дубравка, Фернандес, Ритчи, Крафт, Дамметт, Шелви, Альмирон (Хендрик, 88), Уиллок (Лонгстафф, 77), Сен-Максимен (Жоэлинтон, 84), Мерфи, Уилсон.

Предупреждения: Крафт, 56. Ихеаначо, 72.

Судья: Инглэнд.

7 мая. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

Лестер — Ньюкасл Юнайтед

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