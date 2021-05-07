«Лестер» потерпел поражение в матче с «Ньюкаслом»
«Лестер» уступил «Ньюкаслу» (2:4) в матче 35-го тура чемпионата Англии.
В составе хозяев отличились Марк Олбрайтон и Келечи Ихеаначо. У гостей дубль сделал Каллум Уилсон, также забивали Джозеф Уиллок и Пол Дамметт.
«Лестер» имеет 63 очка и на данный момент занимает третье место. У «Ньюкасла» 39 очков и 13-я позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
35-й тур
«Лестер» — «Ньюкасл» — 2:4 (0:2)
Голы: Уиллок, 22 (0:1). Дамметт, 34 (0:2). Уилсон, 64 (0:3). Уилсон, 73 (0:4). Олбрайтон, 80 (1:4). Ихеаначо, 87 (2:4).
«Лестер»: Шмайхель, Рикарду Перейра (Томас, 69), Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана, Олбрайтон, Тилеманс, Ндиди (Перес, 63), Мэддисон (Менди, 77), Варди, Ихеаначо.
«Ньюкасл»: Дубравка, Фернандес, Ритчи, Крафт, Дамметт, Шелви, Альмирон (Хендрик, 88), Уиллок (Лонгстафф, 77), Сен-Максимен (Жоэлинтон, 84), Мерфи, Уилсон.
Предупреждения: Крафт, 56. Ихеаначо, 72.
Судья: Инглэнд.
7 мая. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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