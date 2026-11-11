Источник: Почеттино согласился возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино согласился возглавить «Манчестер Юнйтед», сообщает журналист Гастон Эдул.

По информации источника, в ближайшее время «МЮ» должен сделать официальное предложение Федерации футбола США и активировать отступные 54-летнего аргентинца. Ранее сообщалось, что он стал основным кандидатом на пост главного тренера манкунианцев.

Почеттино возглавляет сборную США с 2024 года. До этого аргентинец работал в «Челси», «ПСЖ», «Тоттенхэме», «Саутгемптоне» и «Эспаньоле». С парижанами тренер по разу выиграл Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а с лондонцами выходил в финал Лиги чемпионов в 2019 году.

«Манчестер Юнайтед» с 8 очками занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ после 10 туров. Команда под руководством Майкла Кэррика одержала одну победу в десяти матчах этого розыгрыша чемпионата Англии.