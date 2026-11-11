Источник: Почеттино согласился возглавить «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино согласился возглавить «Манчестер Юнйтед», сообщает журналист Гастон Эдул.
По информации источника, в ближайшее время «МЮ» должен сделать официальное предложение Федерации футбола США и активировать отступные 54-летнего аргентинца. Ранее сообщалось, что он стал основным кандидатом на пост главного тренера манкунианцев.
Почеттино возглавляет сборную США с 2024 года. До этого аргентинец работал в «Челси», «ПСЖ», «Тоттенхэме», «Саутгемптоне» и «Эспаньоле». С парижанами тренер по разу выиграл Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а с лондонцами выходил в финал Лиги чемпионов в 2019 году.
«Манчестер Юнайтед» с 8 очками занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ после 10 туров. Команда под руководством Майкла Кэррика одержала одну победу в десяти матчах этого розыгрыша чемпионата Англии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|15-5
|27
|
2
|Брайтон
|10
|7
|1
|2
|26-7
|22
|
3
|Ман. Сити
|10
|7
|0
|3
|21-13
|21
|
4
|Ливерпуль
|10
|5
|3
|2
|14-10
|18
|
5
|Челси
|10
|5
|1
|4
|19-16
|16
|
6
|Эвертон
|10
|4
|4
|2
|12-10
|16
|
7
|Борнмут
|10
|4
|3
|3
|16-14
|15
|
8
|Брентфорд
|10
|3
|5
|2
|16-11
|14
|
9
|Лидс
|10
|3
|5
|2
|10-8
|14
|
10
|Астон Вилла
|10
|3
|4
|3
|14-17
|13
|
11
|Ньюкасл
|10
|3
|3
|4
|13-16
|12
|
12
|Тоттенхэм
|10
|3
|3
|4
|10-11
|12
|
13
|Ипсвич
|10
|3
|2
|5
|15-20
|11
|
14
|Халл Сити
|10
|2
|5
|3
|11-11
|11
|
15
|Фулхэм
|10
|2
|4
|4
|10-12
|10
|
16
|Ковентри
|10
|3
|0
|7
|10-19
|9
|
17
|Нот. Форест
|10
|2
|3
|5
|9-13
|9
|
18
|МЮ
|10
|1
|5
|4
|14-19
|8
|
19
|Сандерленд
|10
|2
|2
|6
|8-17
|8
|
20
|Кристал Пэлас
|10
|2
|1
|7
|10-24
|7
|21.11
|15:30
|Ман. Сити – Фулхэм
|- : -
|21.11
|18:00
|Астон Вилла – Сандерленд
|- : -
|21.11
|18:00
|Борнмут – Нот. Форест
|- : -
|21.11
|18:00
|Челси – Лидс
|- : -
|21.11
|18:00
|Ковентри – Кристал Пэлас
|- : -
|21.11
|18:00
|Тоттенхэм – Ипсвич
|- : -
|21.11
|20:30
|Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|22.11
|17:00
|Халл Сити – Брайтон
|- : -
|22.11
|19:30
|Ливерпуль – МЮ
|- : -
|23.11
|23:00
|Брентфорд – Эвертон
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|7
|
|
Николас Джексон
Астон Вилла
|6
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|4
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|10
|1
|4
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|7
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1