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The Guardian: руководству «Манчестер Юнайтед» предложат уволить Кэррика

Дмитрий Сомов

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джейсон Уилкокс и генеральный директор Омар Беррада намерены рекомендовать совладельцу клуба Джиму Рэтклиффу уволить главного тренера Майкла Кэррика, сообщает The Guardian.

По информации издания, Уилкокс и Беррада планируют обсудить будущее 45-летнего специалиста с Рэтклиффом в Монако. После анализа результатов команды руководители пришли к выводу, что команде необходим новый тренер.

Одним из главных кандидатов на замену называется Маурисио Почеттино, возглавляющий сборную США. По данным The Guardian, аргентинец открыт к предложению «Манчестер Юнайтед». Его соглашение с американской федерацией действует до чемпионата мира 2030 года. Британское издание утверждает, что досрочный уход может потребовать выплаты около 7 миллионов фунтов компенсации (порядка 10 миллионов евро). Еще одним кандидатом остается Эдди Хау.

В 15 матчах сезона-2026/27 «Манчестер Юнайтед» одержал три победы. В десяти турах АПЛ команда набрала 8 очков и находится в зоне вылета. Перед паузой на игры сборных манкунианцы уступили «Челси», победили «Рому» в Лиге чемпионов и сыграли вничью с «Астон Виллой» (4:4).

Кэррик возглавил «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе в мае 2026 года, подписав контракт до 2028-го. Следующий матч в чемпионате Англии команда проведет 22 ноября против «Ливерпуля».

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Майкл Кэррик
ФК Манчестер Юнайтед
Маурисио Почеттино
Эдди Хау
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Почеттино готов рассмотреть предложение «Манчестер Юнайтед»

The Telegraph: «Манчестер Юнайтед» может сегодня объявить об увольнении Кэррика
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2
 Брайтон 10 7 1 2 26-7 22
3
 Ман. Сити 10 7 0 3 21-13 21
4
 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5
 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6
 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7
 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8
 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9
 Лидс 10 3 5 2 10-8 14
10
 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11
 Ньюкасл 10 3 3 4 13-16 12
12
 Тоттенхэм 10 3 3 4 10-11 12
13
 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
14
 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
15
 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16
 Ковентри 10 3 0 7 10-19 9
17
 Нот. Форест 10 2 3 5 9-13 9
18
 МЮ 10 1 5 4 14-19 8
19
 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20
 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.11 15:30 Ман. Сити – Фулхэм - : -
21.11 18:00 Астон Вилла – Сандерленд - : -
21.11 18:00 Борнмут – Нот. Форест - : -
21.11 18:00 Челси – Лидс - : -
21.11 18:00 Ковентри – Кристал Пэлас - : -
21.11 18:00 Тоттенхэм – Ипсвич - : -
21.11 20:30 Ньюкасл – Арсенал - : -
22.11 17:00 Халл Сити – Брайтон - : -
22.11 19:30 Ливерпуль – МЮ - : -
23.11 23:00 Брентфорд – Эвертон - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 9
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 7
Николас Джексон
Николас Джексон

Астон Вилла

 6
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 5
Джон Макгинн
Джон Макгинн

Астон Вилла

 4
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
И К Ж
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 10 1 4
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 7 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
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