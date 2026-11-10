The Guardian: руководству «Манчестер Юнайтед» предложат уволить Кэррика

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джейсон Уилкокс и генеральный директор Омар Беррада намерены рекомендовать совладельцу клуба Джиму Рэтклиффу уволить главного тренера Майкла Кэррика, сообщает The Guardian.

По информации издания, Уилкокс и Беррада планируют обсудить будущее 45-летнего специалиста с Рэтклиффом в Монако. После анализа результатов команды руководители пришли к выводу, что команде необходим новый тренер.

Одним из главных кандидатов на замену называется Маурисио Почеттино, возглавляющий сборную США. По данным The Guardian, аргентинец открыт к предложению «Манчестер Юнайтед». Его соглашение с американской федерацией действует до чемпионата мира 2030 года. Британское издание утверждает, что досрочный уход может потребовать выплаты около 7 миллионов фунтов компенсации (порядка 10 миллионов евро). Еще одним кандидатом остается Эдди Хау.

В 15 матчах сезона-2026/27 «Манчестер Юнайтед» одержал три победы. В десяти турах АПЛ команда набрала 8 очков и находится в зоне вылета. Перед паузой на игры сборных манкунианцы уступили «Челси», победили «Рому» в Лиге чемпионов и сыграли вничью с «Астон Виллой» (4:4).

Кэррик возглавил «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе в мае 2026 года, подписав контракт до 2028-го. Следующий матч в чемпионате Англии команда проведет 22 ноября против «Ливерпуля».