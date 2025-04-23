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Гвардиола о победе над «Астон Виллой»: «Манчестер Сити» выступил с такой же самоотдачей, как и в прежние времена»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Астон Виллой» в матче 34-го тура АПЛ.

Игра прошла во вторник, 22 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан». «Ман Сити» вырвал победу на 90+4-й минуте встречи благодаря голу Матеуса Нунеса.

«Я очень счастлив. Мы входим в последние четыре игры сезона и боремся за Лигу чемпионов. Если выиграем следующие четыре матча, то для нас решится важнейший вопрос. Не нужно быть гением, чтобы понять, что мы играли против «Астон Виллы», одной из лучших команд. Это необыкновенная команда, но мы выступили с такой же самоотдачей, как и в прежние времена», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

«Манчестер Сити» набрал 61 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии за четыре тура до окончания сезона. Следующий матч в АПЛ команда проведет 2 мая против «Вулверхэмптона».

Источник: The Guardian
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
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«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» благодаря голу Нунеса на 90+4-й минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 33 24 7 2 75-31 79
2
 Арсенал 33 18 12 3 61-27 66
3
 Ман. Сити 34 18 7 9 66-43 61
4
 Нот. Форест 33 18 6 9 53-39 60
5
 Ньюкасл 33 18 5 10 62-44 59
6
 Челси 33 16 9 8 58-40 57
7
 Астон Вилла 34 16 9 9 54-49 57
8
 Борнмут 33 13 10 10 52-40 49
9
 Фулхэм 33 13 9 11 48-45 48
10
 Брайтон 33 12 12 9 53-53 48
11
 Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12
 Кр. Пэлас 33 11 11 11 41-45 44
13
 Эвертон 33 8 14 11 34-40 38
14
 МЮ 33 10 8 15 38-46 38
15
 Вулверхэмптон 33 11 5 17 48-61 38
16
 Тоттенхэм 33 11 4 18 61-51 37
17
 Вест Хэм 33 9 9 15 37-55 36
18
 Ипсвич 33 4 9 20 33-71 21
19
 Лестер 33 4 6 23 27-73 18
20
 Саутгемптон 33 2 5 26 24-78 11
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22.04 22:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 2 : 1
23.04 22:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
26.04 14:30
Челси – Эвертон
 - : -
26.04 17:00
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
26.04 17:00
Ньюкасл – Ипсвич
 - : -
26.04 17:00
Саутгемптон – Фулхэм
 - : -
26.04 17:00
Вулверхэмптон – Лестер
 - : -
27.04 16:00
Борнмут – МЮ
 - : -
27.04 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
1.05 21:30
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 27
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 15 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 18 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 32 1 2
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