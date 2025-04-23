Главные события вторника в европейском футболе.

Англия: комплексы «Виллы»

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.

22 апреля, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)

Понятно, что «Ливерпуль» — это отдельная галактика. Свой — и весьма комфортный мир — у «Арсенала». Далее таблица АПЛ смахивает на слоеный пирог, где все максимально спрессовано в зоне претендентов на попадание в Лигу чемпионов. А так как английская квота увеличилась до пяти команд, число желающих вытянуть счастливый билет тоже выросло. За пять туров до финиша занимавший третью строчку «Ноттингем» и идущий седьмым «Челси» разделяли всего три очка!

Поэтому перед встречей с «Астон Виллой», которая на выходных тоже сыграет на «Уэмбли» в полуфинале Кубка Англии, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола говорил, что «горожан» ждет очередной финал. И начали хозяева мощно, что принесло им быстрый гол. Диагональ Рубена Диаша, прорыв Мармуша с пасом в центр штрафной, и Эмилиано Мартинес не выручил после удара Бернарду Силвы. Впрочем, команда Унаи Эмери, которую Пеп хвалил за лигочемпионский матч с «ПСЖ», оперативно отыгралась. Помогли настырность заработавшего пенальти Джейкоба Рэмси и неотразимый удар Рэшфорда с точки.

Арендованный у «МЮ» форвард довел число пропущенных «Сити» голов на своем стадионе до 22, что является худшим показателем с чемпионата-2003/04 (24 мяча). Очередная неприятная цифра, но какая разница, если в футболе нужно забить больше соперника?! Против «Виллы» это удалось сделать на четвертой добавленной минуте, когда стартовавший с фланга Доку пронесся к штрафной и вырезал передачу на расстрелявшего ворота Матеуса Нунеса. «Сити» — пусть и временно — взлетел на третье место. А «Вилла», которая проиграла на «Этихаде» пятнадцать раз подряд, при равном количестве очков по дополнительным показателями пропустила на шестое место «Челси».

Испания: забить за 41 секунду

Испания. Ла лига. 33-й тур.

22 апреля, 22:30. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

Какое-то время назад из-за жесткого расписания бойкотом матчей грозил «Реал». Теперь в бешенстве каталонский клуб, и даже дипломатичный обычно Ханси Флик устраивает публичный разнос составителям календаря испанского чемпионата. Тренера понять легко, потому что вслед за Бальде он лишился из-за травмы еще и Левандовски. Теперь польский снайпер пропустит как субботний финал Кубка Испании, так и обе полуфинальные встречи Лиги чемпионов.

А во вторник — во встрече с обескровленной и не побеждавшей в столице Каталонии 17 лет «Мальоркой» — сине-гранатовые устроили ротацию состава. В нем нашлось место редко играющему на профильной позиции в центре обороны Эрику Гарсии, Форту и даже Ансу Фати. Последний из этого трио с начала года лишь пару раз появился на замену суммарно на тридцать с небольшим минут. В старте же Фати и вовсе не видели с 20 октября прошлого года! Возможно, такой паузой в игровой практике можно было объяснить промах вингера незадолго до перерыва. Позиция-то была отменная!

Только мазали и другие каталонцы, у которых к перерыву набралось 24 удара (пять — в створ), а на табло горели унылые нули. Статистики компании Opta, которая обсчитывает все матчи ла лиги с 2003 года, не смогли обнаружить таких цифр ни в одном безголевом первом тайме! Но едва началась вторая половина игры, и качнувший в штрафной защитника Дани Ольмо аккуратно уложил мяч в дальний угол.

Неизвестно, поправлял ли Флик прицел своим игрокам, но те уложились в 41 секунду с момента свистка о начале тайма! А Ольмо уже пятый футболист «Барсы» с двузначным числом голов в этом сезоне после Рафиньи, Левандовски, Ямаля и Феррана Торреса. Главные же цифры, само собой, снова в таблице. Как минимум до завтрашнего матча «Реал» будет отставать на семь очков, а сине-гранатовые идут на лучшую за три года серию и не знают поражений на протяжении четырнадцати туров(+12=2). Титул все ближе.

Франция: поход за рекордом «канареек»

Франция. Лига 1. 29-й тур.

22 апреля, 21:45. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)

Понятно, что мысли «ПСЖ» сейчас в Лиге чемпионов, однако у команды Луиса Энрике была мотивация как минимум не проиграть на «Божуаре». Шаг к этому был сделан, когда красиво обработавший сложный мяч Ли Кан Ин стал ассистентом открывшего счет Витиньи. Но если бы португалец не забил, парижане, скорее всего, получили бы право на пенальти. В общем, случилось неизбежное, а уже во втором тайме вернувшегося в ворота чемпиона Доннарумму пробил Дуглас Аугусто. Поразительно, но находящийся недалеко от зоны стыковых матчей «Нант» дважды сыграл с «ПСЖ» вничью (оба раза 1:1) и снова сумел отыграться!

Парижан это, конечно, расстроило. Как и то, что их лидер Дембеле не смог отметиться результативными действиями в четвертом матче подряд, повторив худшую для себя осеннюю серию. Только это мелочь в сравнении с тем, что «ПСЖ» — обладатель европейского рекорда, который с 1993 года удерживал «Милан». Теперь же для всех команд из лиг топ-5 ориентиром будет гостевая беспроигрышная серия парижан в лиге 1 из 39 матчей (+30=9). Ключевым оказался вклад Энрике, который получил скромное наследство и пока не проигрывает на чужих полях во французском чемпионате (+24=8). А еще «ПСЖ» нацелился на национальный рекорд. На данный момент чемпион прошел без поражений 30 туров и находится в двух шагах от достижения «Нанта» тридцатилетней давности.