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22 апреля, 23:57

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» благодаря голу Нунеса на 90+4-й минуте

Камила Абдурахманова
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Матеус Нунес.
Фото AFP

«Манчестер Сити» дома обыграл «Астон Виллу» в матче 34-го тура АПЛ — 2:1.

На 7-й минуте полузащитник хозяев Бернарду Силва открыл счет. На 18-й минуте форвард гостей Маркус Рэшфорд реализовал пенальти.

На 80-й минуте судья отменил гол нападающего «Манчестер Сити» Омара Мармуша после вмешательства ВАР — египтянин попал в офсайд. Хавбек хозяев Матеус Нунес забил победный мяч на 90+4-й минуте встречи.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 61 очком. «Астон Вилла» идет на седьмой строчке с 57 очками.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.
22 апреля, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:1
Астон Вилла
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Сити
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«МЮ» хочет приобрести Осимхена
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 33 24 7 2 75-31 79
2
 Арсенал 33 18 12 3 61-27 66
3
 Ман. Сити 34 18 7 9 66-43 61
4
 Нот. Форест 33 18 6 9 53-39 60
5
 Ньюкасл 33 18 5 10 62-44 59
6
 Челси 33 16 9 8 58-40 57
7
 Астон Вилла 34 16 9 9 54-49 57
8
 Борнмут 33 13 10 10 52-40 49
9
 Фулхэм 33 13 9 11 48-45 48
10
 Брайтон 33 12 12 9 53-53 48
11
 Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12
 Кр. Пэлас 33 11 11 11 41-45 44
13
 Эвертон 33 8 14 11 34-40 38
14
 МЮ 33 10 8 15 38-46 38
15
 Вулверхэмптон 33 11 5 17 48-61 38
16
 Тоттенхэм 33 11 4 18 61-51 37
17
 Вест Хэм 33 9 9 15 37-55 36
18
 Ипсвич 33 4 9 20 33-71 21
19
 Лестер 33 4 6 23 27-73 18
20
 Саутгемптон 33 2 5 26 24-78 11
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22.04 22:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 2 : 1
23.04 22:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
26.04 14:30
Челси – Эвертон
 - : -
26.04 17:00
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
26.04 17:00
Ньюкасл – Ипсвич
 - : -
26.04 17:00
Саутгемптон – Фулхэм
 - : -
26.04 17:00
Вулверхэмптон – Лестер
 - : -
27.04 16:00
Борнмут – МЮ
 - : -
27.04 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
1.05 21:30
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 27
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 15 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 18 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 32 1 2
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