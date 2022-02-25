Артета: «Хотим, чтобы в конце мая «Арсенал» боролся за топ-4 АПЛ»

Микель Артета хочет, чтобы «Арсенал» боролся за место в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (2:1) в перенесенном матче 20-го тура АПЛ.

«Когда уступаешь по ходу игры со счетом 0:1, но в итоге выигрываешь, то осознаешь всю значимость победы, — приводит слова Артеты BBC. — Против «Вулверхэмптона» играть крайне тяжело, но мы добились крайне важного результата».

По словам тренера, его команда осознает важность побед, и на своем стадионе должна выступать особенно хорошо.

«Мы хотим, чтобы в конце мая «Арсенал» боролся за место в топ-4 АПЛ. Нам нужно показывать стабильную игру, правильно готовиться и верить, что результат придет», — сказал он.

«Арсенал» набрал 45 очков после 26 туров АПЛ и занимает пятое место в турнирной таблице, имея две встречи в запасе.