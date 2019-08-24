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Фрэнк Лэмпард: «У Торреса фантастическая карьера»

03:22
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поздравил Фернандо Торреса с завершением карьеры. С 2011 по 2015 год испанец выступал за лондонский клуб.

— У Торреса фантастическая карьера, а также это хороший человек и мой друг, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Мы по-прежнему общаемся. Он связался со мной, когда я завершил игровую карьеру, и я сделал то же самое для него, потому что мы испытываем уважение друг к другу, и он был хорошим парнем в рамках коллектива.

У него было несколько непростых периодов здесь, но также у него были и моменты славы, как и в ходе всей его карьеры. Поздравляю его с завершением карьеры и желаю ему всего наилучшего во всем, чем он теперь решит заняться.

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Дополнительная информация

https://www.chelseafc.com/ru/news/2019/08/23/frank-lampard-talks-fernando-torres--norwich-and-chelsea-striker

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