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26 октября 2025, 21:29

Дубль ван де Вена принес «Тоттенхэму» победу над «Эвертоном»

Сергей Ярошенко
Мики ван де Вен.
Фото Reuters

«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Эвертон» в матче 9-го тура АПЛ — 3:0.

У гостей дубль на счету защитника Мики ван де Вена (19-я и 45+6-я минуты), еще один гол на 89-й минуте забил полузащитник Папе Сарр.

«Тоттенхэм» с 17 очками поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Эвертон» с 11 очками — на 14-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 9-й тур.
26 октября 2025, 19:30. Hill Dickinson (Ливерпуль)
Эвертон
0:3
Тоттенхэм Хотспур
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Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Эвертон
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