Дубль ван де Вена принес «Тоттенхэму» победу над «Эвертоном»

«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Эвертон» в матче 9-го тура АПЛ — 3:0.

У гостей дубль на счету защитника Мики ван де Вена (19-я и 45+6-я минуты), еще один гол на 89-й минуте забил полузащитник Папе Сарр.

«Тоттенхэм» с 17 очками поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Эвертон» с 11 очками — на 14-й строчке.