Дубль ван де Вена принес «Тоттенхэму» победу над «Эвертоном»
«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Эвертон» в матче 9-го тура АПЛ — 3:0.
У гостей дубль на счету защитника Мики ван де Вена (19-я и 45+6-я минуты), еще один гол на 89-й минуте забил полузащитник Папе Сарр.
«Тоттенхэм» с 17 очками поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Эвертон» с 11 очками — на 14-й строчке.
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|МЮ
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|0
|0
|0-0
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|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
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|0
|0
|0-0
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
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11
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
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|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
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|0
|0-0
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20
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
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|24.08
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|Фулхэм – Челси
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