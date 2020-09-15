«Это отличное усиление». Билич рад приходу Ивановича в «Вест Бромвич»

Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич не скрывал положительных эмоций после того, как защитник Бранислав Иванович подписал контракт с клубом. Соглашение с 36-летним сербом рассчитано на один год.

— Это отличное усиление для нас, — цитирует Билича сайт клуба. — Он впишется в нашу команду идеально.

Иванович многого добился за свою карьеру. И всегда показывал высочайший класс игры. Мы счастливы, что он выбрал нашу команду. Он добавит не только качества, но и опыта.

Наша защита станет намного крепче. Он также сможет всегда подсказать более молодым игрокам некоторые нюансы. Именно поэтому мы и сделали на него ставку.

Отличное подписание.