Кулушевски: «В последние месяцы в «Ювентусе» я не так много играл. Мне это не нравилось»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски, который выступает за английский клуб на правах аренды из «Ювентуса», рассказал о своих последних моментах в итальянской команде.

«В моей голове было много мести и гнева. В последние месяцы в «Ювентусе» я не так много играл. Мне не нравилось, куда движется моя карьера. Все, что я хотел, это показать людям, на что я способен, поэтому я пришел в «Тоттенхэм», — приводит слова Кулушевски The Guardian.

Кулушевски арендован «Тоттенхэмом» с правом выкупа до лета 2023 года.

В текущем сезоне 22-летний швед провел 17 матчей за английскую команду во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Его команда занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков за 21 матч.