Де Хеа может продолжить карьеру в «ПСЖ»
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может перейти в «ПСЖ», сообщает The Sun.
По информации источника, парижский клуб заинтересован в 30-летнем испанце и может приобрести его в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 де Хеа провел 29 матчей за «Манчестер Юнайтед» и пропустил 37 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/14257647/man-utd-de-gea-psg-transfer/
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