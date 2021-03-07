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Де Хеа может продолжить карьеру в «ПСЖ»

11:44
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может перейти в «ПСЖ», сообщает The Sun.

По информации источника, парижский клуб заинтересован в 30-летнем испанце и может приобрести его в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 де Хеа провел 29 матчей за «Манчестер Юнайтед» и пропустил 37 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/14257647/man-utd-de-gea-psg-transfer/

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