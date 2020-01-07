«Челси» отдаст Дринкуотера в аренду «Астон Вилле»

Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер продолжит карьеру в «Астон Вилле». Как сообщает Daily Mail, 29-летний хавбек проходит медосмотр в бирмингемском клубе, после чего будет заключено соглашение об аренде до конца нынешнего сезона.

Напомним, что Дринкуотер первую часть сезона провел в «Бернли» на правах аренды, откуда вернулся 3 января. В составе «Бернли» он принял участие только в одном матче в чемпионате Англии.