«Челси» встретится с «Астон Виллой» в матче чемпионата Англии

«Челси» принимает «Астон Виллу» в 13-м туре английской премьер-лиги в воскресенье, 1 декабря. Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне начнется в 16.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ, видео могут появляться в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Челси» — «Астон Вилла» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В 12 матчах чемпионата Англии «Челси» набрал 22 очка, «Астон Вилла» — 19. В 12-м туре лондонская команда победила «Лестер» (2:1), а бирмингемцы сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (2:2). На еврокубковой неделе «Челси» победил «Хайденхайм» в Лиге конференций (2:0), а «Астон Вилла» сыграла вничью с «Ювентусом» (0:0).