«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон», Рэшфорд и Зиркзе оформили по дублю

«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Эвертоном» в домашнем матче 13-го тура АПЛ — 4:0.

У «красных дьяволов» по два гола забили Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзе. По две результативные передачи на счету Бруно Фернандеша и Амада Диалло.

«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до семи матчей. Команда Рубена Аморима набрала 19 очков и поднялась на девятое место в чемпионате Англии. «Эвертон» с 11 баллами идет на 15-й строчке.

4 ноября «МЮ» на выезде сыграет против «Арсенала», «Эвертон» в этот же день примет у себя «Вулверхэмптон».