Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:22

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон», Рэшфорд и Зиркзе оформили по дублю

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джошуа Зиркзе.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Эвертоном» в домашнем матче 13-го тура АПЛ — 4:0.

У «красных дьяволов» по два гола забили Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзе. По две результативные передачи на счету Бруно Фернандеша и Амада Диалло.

«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до семи матчей. Команда Рубена Аморима набрала 19 очков и поднялась на девятое место в чемпионате Англии. «Эвертон» с 11 баллами идет на 15-й строчке.

4 ноября «МЮ» на выезде сыграет против «Арсенала», «Эвертон» в этот же день примет у себя «Вулверхэмптон».

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
01 дек, 16:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
4:0
Эвертон

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
Читайте также
Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко дом
Премьер Грузии предупредил Зурабишвили о необходимости сложить полномочия
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Что произошло после победы «Ростова» и ничьей ЦСКА
Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко дом
Лавров предрек «заслуженную кару» виновникам эскалации на Украине
Популярное видео
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Челси» — «Астон Вилла»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Челси» забил три безответных гола «Астон Вилле»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2
 Арсенал 13 7 4 2 26-14 25
3
 Челси 13 7 4 2 26-14 25
4
 Брайтон 13 6 5 2 22-17 23
5
 Ман. Сити 12 7 2 3 22-17 23
6
 Нот. Форест 13 6 4 3 16-13 22
7
 Тоттенхэм 13 6 2 5 28-14 20
8
 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
9
 МЮ 13 5 4 4 17-13 19
10
 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
11
 Ньюкасл 13 5 4 4 14-14 19
12
 Астон Вилла 13 5 4 4 19-22 19
13
 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14
 Вест Хэм 13 4 3 6 17-24 15
15
 Эвертон 13 2 5 6 10-21 11
16
 Лестер 13 2 4 7 16-27 10
17
 Кр. Пэлас 13 1 6 6 11-18 9
18
 Вулверхэмптон 13 2 3 8 22-32 9
19
 Ипсвич 13 1 6 6 13-24 9
20
 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.11 23:00
Брайтон – Саутгемптон
 1 : 1
30.11 18:00
Брентфорд – Лестер
 4 : 1
30.11 18:00
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 1 : 1
30.11 18:00
Нот. Форест – Ипсвич
 1 : 0
30.11 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 2 : 4
30.11 20:30
Вест Хэм – Арсенал
 2 : 5
1.12 16:30
Челси – Астон Вилла
 3 : 0
1.12 16:30
МЮ – Эвертон
 4 : 0
1.12 16:30
Тоттенхэм – Фулхэм
 1 : 1
1.12 19:00
Ливерпуль – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 11 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 11 1 3
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 9 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости