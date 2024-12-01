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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: во сколько начнется и где смотреть матч АПЛ

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют в чемпионате Англии 1 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют в 13-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 1 декабря. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, начало — в 19.00 по московскому времени.

Официальных трансляций игр АПЛ в России нет. Бесплатно в прямом эфире игры чемпионата Англии появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» в матч-центре сайта «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
01 дек, 19:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Манчестер Сити

«Ливерпуль» после 12 туров занимал первое место в таблице АПЛ с 31 очком. У «Ман Сити» — 23 очка и третье место. «Горожане» не могут победить в лиге на протяжении трех матчей, с учетом Кубка лиги и Лиги чемпионов — шесть игр при пяти поражениях подряд и одной ничьей.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2
 Арсенал 13 7 4 2 26-14 25
3
 Брайтон 13 6 5 2 22-17 23
4
 Ман. Сити 12 7 2 3 22-17 23
5
 Челси 12 6 4 2 23-14 22
6
 Нот. Форест 13 6 4 3 16-13 22
7
 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
8
 Тоттенхэм 12 6 1 5 27-13 19
9
 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
10
 Ньюкасл 13 5 4 4 14-14 19
11
 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
12
 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
13
 МЮ 12 4 4 4 13-13 16
14
 Вест Хэм 13 4 3 6 17-24 15
15
 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16
 Лестер 13 2 4 7 16-27 10
17
 Кр. Пэлас 13 1 6 6 11-18 9
18
 Вулверхэмптон 13 2 3 8 22-32 9
19
 Ипсвич 13 1 6 6 13-24 9
20
 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.11 23:00
Брайтон – Саутгемптон
 1 : 1
30.11 18:00
Брентфорд – Лестер
 4 : 1
30.11 18:00
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 1 : 1
30.11 18:00
Нот. Форест – Ипсвич
 1 : 0
30.11 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 2 : 4
30.11 20:30
Вест Хэм – Арсенал
 2 : 5
1.12 16:30
Челси – Астон Вилла
 - : -
1.12 16:30
МЮ – Эвертон
 - : -
1.12 16:30
Тоттенхэм – Фулхэм
 - : -
1.12 19:00
Ливерпуль – Ман. Сити
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 11 1 4
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 9 1 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 10 1 2
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