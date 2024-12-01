«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют в 13-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 1 декабря. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, начало — в 19.00 по московскому времени.

Официальных трансляций игр АПЛ в России нет. Бесплатно в прямом эфире игры чемпионата Англии появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

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«Ливерпуль» после 12 туров занимал первое место в таблице АПЛ с 31 очком. У «Ман Сити» — 23 очка и третье место. «Горожане» не могут победить в лиге на протяжении трех матчей, с учетом Кубка лиги и Лиги чемпионов — шесть игр при пяти поражениях подряд и одной ничьей.