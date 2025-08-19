«Астон Вилла» включилась в борьбу за Николаса Джексона

Форвард «Челси» Николас Джексон может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, на 24-летнего сенегальца претендует «Астон Вилла». Также игроком интересуется «Бавария».

В сезоне-2024/25 Джексон в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. ПорталTransfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.