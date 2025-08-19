«Челси» открыт для предложений по Стерлингу

Форвард «Челси» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Telegraph.

По сведениям источника, лондонцы открыты для предложений аренды 30-летнего англичанина. Также сообщается, что «Челси» хочет приобрести до закрытия трансферного окна еще восемь игроков.

Сезон-2024/25 Стерлинг провел в «Арсенале». На его счету 28 матчей, в которых он забил гол и сделал 5 результативных передач.