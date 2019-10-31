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«Астон Вилла» победила «Вулверхэмптон» в 1/8 финала Кубка лиги

00:38
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«Астон Вилла» обыграла «Вулверхэмптон» в матче 1/8 финала Кубка лиги (2:1). Победный гол забил защитник Ахмед Эль-Мохамади.

Кубок английской лиги

1/8 финала

«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 2:1 (1:0)

Голы: Эль-Гази, 28 (1:0). Кутроне, 54 (1:1). Эль-Мохамади, 57 (2:1).

«Астон Вилла»: Стир, Эль-Мохамади, Н.Тэйлор, Хос, Конса, Лансбери (Макгинн, 81), Хурихэйн, Дуглас Луис, Эль-Гази, Трезеге, Дэвис (Коджья, 50).

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Радди, Беннетт, Вальехо, Винагре, Килмен, Сандерсон, Бруну Жордау (Т.Тэйлор, 71), Перри, Кэмпбелл (Эшли-Сил, 68), Кутроне, Педру Нету (Флавиу Кристован, 77).

Предупреждение: Макгинн, 84.

Судья: Мэйсон.

30 октября. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

Астон Вилла — Вулверхэмптон

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