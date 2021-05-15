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Артета останется на посту главного тренера «Арсенала»

13:48
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета останется на посту в следующем сезоне, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По его информации, руководство клуба поддерживает Артету и планирует следующее трансферное окно и новые контракты вместе с ним.

В текущем сезоне «Арсенал» идет на девятой строчке в чемпионате Англии с 55 очками и лишился математических шансов занять место в топ-4. Таким образом, команда в пятый раз подряд не вышла в Лигу чемпионов. В розыгрыше Лиги Европы 2020/2021 «канониры» в полуфинале не смогли пройти «Вильярреал».

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