Артета останется на посту главного тренера «Арсенала»
13:48
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета останется на посту в следующем сезоне, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По его информации, руководство клуба поддерживает Артету и планирует следующее трансферное окно и новые контракты вместе с ним.
В текущем сезоне «Арсенал» идет на девятой строчке в чемпионате Англии с 55 очками и лишился математических шансов занять место в топ-4. Таким образом, команда в пятый раз подряд не вышла в Лигу чемпионов. В розыгрыше Лиги Европы 2020/2021 «канониры» в полуфинале не смогли пройти «Вильярреал».
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