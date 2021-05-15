Артета останется на посту главного тренера «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета останется на посту в следующем сезоне, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По его информации, руководство клуба поддерживает Артету и планирует следующее трансферное окно и новые контракты вместе с ним.

Arsenal are still backing Mikel Arteta and he’ll stay. The club is planning with the Spanish manager about next transfers window and new signings. ??? #AFC



The decision to not offer David Luiz a new contract was made together between player, board and approved by Arteta. ?? — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2021

В текущем сезоне «Арсенал» идет на девятой строчке в чемпионате Англии с 55 очками и лишился математических шансов занять место в топ-4. Таким образом, команда в пятый раз подряд не вышла в Лигу чемпионов. В розыгрыше Лиги Европы 2020/2021 «канониры» в полуфинале не смогли пройти «Вильярреал».