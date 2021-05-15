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Варди рассказал о настрое на финал Кубка Англии против «Челси»

11:58
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Нападающий «Лестера» Джейми Варди рассказал о своем настрое на финал Кубка Англии против «Челси».

«Если мы выиграем, то можно будет поставить последнюю галочку. Мы намерены выиграть. Мы прошли весь путь до финала, нам очень хочется забрать трофей. Мой путь показывает, что можно добиваться успеха упорным трудом. Я и представить не мог, чего мы добьемся, когда подписывал контракт с «Лестером». Но клуб хотел этих достижений и добился их», — приводит Goal слова Варди.

Финал Кубка Англии «Челси» — «Лестер» состоится сегодня, 15 мая. Начало встречи — в 19.15 (мск).

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