Адам Лаллана: «Клоппу в какой-то степени нравится ситуация с травмами в «Ливерпуле». Он любит испытания»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана поделился мнением об эпидемии травм в составе мерсисайдцев.

В данный момент среди травмированных находятся защитники Виргил ван Дейк и Костас Цимикас и полузащитники Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта, Тиагу Алькантара и Фабинью.

— Клопп не будет ничего использовать в качестве отговорки, будет говорить, что у всех команд есть проблемы, — приводит BT Sport слова Лалланы. — Скажет, что команде нужно адаптироваться. Клопп примет вызов, сейчас футболисты восстановятся, а тренер соберет состав, который обыграет «Вест Хэм». Да, это будет испытание, но Клоппу нравятся испытания. Тем более, игроки соберутся и будут помогать друг другу. Клоппу нравится быть на позиции андердога и подниматьяс, так что какая-то часть него довольна происходящим.