Абрамович отклонил предложение о продаже «Челси» из Ближнего Востока

Владелец «Челси» Роман Абрамович ответил отказом на предложение о продаже клуба от консорциума с Ближнего Востока, утверждает The Telegraph.

Абрамович испытывает проблемы с получением британской визы, из-за чего не может посещать матчи клуба, однако расставаться с ним он пока не планирует. По информации источника, он отклонил выгодное предложение в конце минувшего сезона.

Российский бизнесмен, в случае продажи, намерен выручить за клуб не менее трех миллиардов фунтов стерлингов.

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