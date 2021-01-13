«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, несмотря на поражение от «Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» переиграл «Палмейрас» в ответном матче 1/2 финала Кубка Либертадорес (2:0). Несмотря на победу аргентинской команды, в финал вышел бразильский клуб, так как в первой встрече победил с разницей в 3 мяча (3:0).

Второй финалист определится в противостоянии «Бока Хуниорс» и «Сантоса».

Кубок Либертадорес

1/2 финала

Ответный матч

«Палмейрас» (Бразилия) — «Ривер Плейт» (Аргентина) — 0:2 (0:2)

Голы: Рохас, 29 (0:1). Борре, 44 (0:2).

Удаление: Рохас (Р), 73.