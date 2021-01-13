«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, несмотря на поражение от «Ривер Плейт»
05:39
«Ривер Плейт» переиграл «Палмейрас» в ответном матче 1/2 финала Кубка Либертадорес (2:0). Несмотря на победу аргентинской команды, в финал вышел бразильский клуб, так как в первой встрече победил с разницей в 3 мяча (3:0).
Второй финалист определится в противостоянии «Бока Хуниорс» и «Сантоса».
Кубок Либертадорес
1/2 финала
Ответный матч
«Палмейрас» (Бразилия) — «Ривер Плейт» (Аргентина) — 0:2 (0:2)
Голы: Рохас, 29 (0:1). Борре, 44 (0:2).
Удаление: Рохас (Р), 73.
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