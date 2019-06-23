Месси и Паредес - в составе сборной Аргентины на матч с Катаром

Сборная Аргентины объявила состав на матч группового этапа Кубка Америки против Катара. С первых минут встречу начнет форвард Лионель Месси и хавбек Леандро Паредес.

Состав Аргентины: Армани, Фойт, Отаменди, Тальяфико, Ло Сельсо, Паредес, де Пауль, Месси, Агуэро, Лаутаро.

Состав Катара: Аль-Шиб, Хишам, Хухи, Сальман, Мигель, Аль-Хайдос, Аль-Хажри, Хатем, Будиаф, Афиф, Абдулла.

Аргентина занимает последнее место в группе B, имея в активе 1 очко. Катар с таким же количеством баллов располагается на 3-й строчке.

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