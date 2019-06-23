Ло Чельсо считает присутствие Месси привилегией для сборной Аргентины

Полузащитник "Бетиса" Джовани Ло Чельсо считает присутствие форварда Лионеля Месси привилегией для сборной Аргентины. Он также отметил, что это не мешает молодежи проявить себя.

- Думаю, что присутствие Месси в команде не мешает молодым игрокам проявить себя, - приводит Goal слова Ло Чельсо. - Я вижу другое: играть с Месси в одной команде — привилегия. Мы пытаемся использовать его навыки в своих интересах. Тренировочный процесс и игра с Месси — это привилегия. Такое случается не каждый день, мы пользуемся моментом. Я стараюсь многому научиться у него.

Аргентина может не выйти из группы на Кубке Америки – у команды только 1 очко и она идет последней. В следующей встрече команда сыграет с Катаром. Игра пройдет 23 июня.