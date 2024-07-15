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Сборная Аргентины обыграла Колумбию в стала победителем Кубка Америки-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Аргентина — Колумбия.
Фото AFP

Сборная Аргентины победила Колумбию в финале Кубка Америки-2024 — 1:0 (д.в.).

Основное время завершилось вничью. Единственный гол на 112-й минуте с передачи Джованни Ло Сельсо забил Лаутаро Мартинес. Оба игрока вышли на поле в дополнительное время.

Турнир проходил в США. 14 июля сборная Уругвая победила Канаду (2:2, пенальти 4:3) в матче за третье место.

Сборная Аргентины в 16-й раз стала победителем Кубка Америки и стала рекордсменом турнира, обойдя Уругвай, на счету которого 15 трофеев. Третьей идет Бразилия (9).

Кубок Америки. Финал
15 июл, 04:20. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
1:0
Колумбия

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
Лаутаро Мартинес
4
15
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