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21 июня 2025, 03:46

Рюдигер может сыграть с «Пачукой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Антонио Рюдигер.
Фото Reuters

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер будет готов к матчу 2-го тура группового турнира клубного чемпионата мира-2025 с «Пачукой», сообщает журналист Серхио Киранте в соцсети X.

32-летний немец в апреле перенес операцию в связи с частичным разрывом внешнего мениска левой ноги. Последний раз на поле он выходил 26 апреля в матче против «Барселоны» (2:3) в финале Кубка Испании.

Матч «Реал» — «Пачука» состоится в воскресенье, 22 июня. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

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Антонио Рюдигер
Футбол
ФК Реал
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