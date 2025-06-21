Рюдигер может сыграть с «Пачукой»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер будет готов к матчу 2-го тура группового турнира клубного чемпионата мира-2025 с «Пачукой», сообщает журналист Серхио Киранте в соцсети X.

32-летний немец в апреле перенес операцию в связи с частичным разрывом внешнего мениска левой ноги. Последний раз на поле он выходил 26 апреля в матче против «Барселоны» (2:3) в финале Кубка Испании.

Матч «Реал» — «Пачука» состоится в воскресенье, 22 июня. Начало игры — 22:00 по московскому времени.