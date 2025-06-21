Полузащитник «Эсперанса» Моквана — о победе над «Лос-Анджелесом»: «Мы благодарны за три очка»

Полузащитник тунисского «Эсперанса» Элиас Моквана прокомментировал победу над «Лос-Анджелесом» (1:0) в матче группового турнира клубного чемпионата мира.

«Сегодня мы играли как команда и исправили недочеты, которые были у нас в прошлой игре. Мы благодарны за три очка», — цитирует южноафриканца сайт ФИФА.

В следующем матче «Эсперанс» 25 июня сыграет с «Челси».