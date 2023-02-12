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Сегодня, 03:01

Анчелотти о победе в клубном ЧМ: «Мы очень счастливы. Хорошая игра, качество на высоте»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в финале клубного чемпионата мира над «Аль-Хилялем» (5:3).

«Мы очень счастливы. В восьмой раз «Реал» становится клубным чемпионом мира. Хорошая игра, качество на высоте. Винисиус, Бензема, Вальверде — они отлично справились. У нас было мастерство и качество», — приводит слова Анчелотти AS.

«Реал» в пятый раз в своей истории выиграл клубный чемпионат мира, что является рекордным показателем. Ранее мадридцы выигрывали в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. Также «Реал» трижды становился победителем Межконтинентального кубка.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти в третий раз в карьере выиграл клубный чемпионат мира. Дважды он это делал с «Реалом» и один раз — с «Миланом».

Карло Анчелотти
ФК Реал
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