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Сегодня, 10:12

Главный тренер «Аль-Хиляля» Диас заявил, что горд своей командой после финала клубного ЧМ с «Реалом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Аль-Хиляля» Рамон Диас после поражение в финале клубного ЧМ с «Реалом» похвалил команду за игру.

«Встретились с командой высокого уровня, высокой категории. Это послужило нам опытом. Я горжусь своими игроками, потому что они хорошо проявили себя. Было видно превосходство Мадрида.

Забить три мяча в ворота «Реала» нелегко, думаю, болельщики «Аль-Хиляля» будут нами довольны. Усилия моих игроков должны радовать, а команда — набираться опыта на будущее», — приводит слова тренера AS.

«Реал» в пятый раз в своей истории выиграл клубный чемпионат мира, что является рекордным показателем. Ранее мадридцы выигрывали в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. Также «Реал» трижды становился победителем Межконтинентального кубка.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти в третий раз в карьере выиграл клубный чемпионат мира. Дважды он это делал с «Реалом» и один раз — с «Миланом».

ФК Аль-Хиляль
ФК Реал
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