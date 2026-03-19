Симеоне: «Барселона» — лучшая атакующая команда Европы. Это серьезный вызов для «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне назвал серьезным вызовом противостояние с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В 1/8 финала мадридцы по сумме двух матчей обыграли «Тоттенхэм» (7:5), а сине-гранатовые победили «Ньюкасл» (8:3).

«Путь к четвертьфиналу был непростым, как и в предыдущих случаях. Нам придется бороться так же, как и раньше. Мы стремимся составить конкуренцию «Барселоне». Не сомневаюсь, что это лучшая атакующая команда в Европе, и перспектива встретиться с ними в четвертьфинале — это серьезный вызов, который потребует от нас соответствующего уровня игры», — цитирует Симеоне AS.

В четвертьфинал Лиги чемпионов также вышли «ПСЖ», «Ливерпуль», «Реал», «Бавария», «Арсенал» и «Спортинг». Матчи этой стадии пройдут 7-8 и 14-15 апреля.

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