Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил травму в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики». В него врезался его партнер по команде Георгий Джикия.

Вскоре после этого закончился первый тайм. После перерыва станет известно, будет ли заменен Умяров.

Счет матча — 0:0.