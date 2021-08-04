«Спартак» — «Бенфика»: Умяров получил травму после удара по ноге от Джикии
20:55
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил травму в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики». В него врезался его партнер по команде Георгий Джикия.
Вскоре после этого закончился первый тайм. После перерыва станет известно, будет ли заменен Умяров.
Счет матча — 0:0.
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Штабсъ-комиссаръ
Мне не нравится такой футбол - он ссыкотный.
04.08.2021