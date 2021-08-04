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«Спартак» — «Бенфика»: Умяров получил травму после удара по ноге от Джикии

20:55
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил травму в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики». В него врезался его партнер по команде Георгий Джикия.

Вскоре после этого закончился первый тайм. После перерыва станет известно, будет ли заменен Умяров.

Счет матча — 0:0.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры


  • Штабсъ-комиссаръ

    Мне не нравится такой футбол - он ссыкотный.

    04.08.2021