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«Спартак» и «Бенфика» завершили первый тайм нулевой ничьей

20:44
Александр Соболев (справа) и Николас Отаменди. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев (справа) и Николас Отаменди. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Первый тайм матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» завершился вничью — 0:0.

Гости из-за травмы потеряли форварда Хариса Сеферовича. Вместо него на 37-й минуте вышел Гонаслу Рамуш.

Ответный матч пройдет в Португалии 10 августа.

Спартак — Бенфика

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры