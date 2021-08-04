«Спартак» и «Бенфика» завершили первый тайм нулевой ничьей
20:44
Первый тайм матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» завершился вничью — 0:0.
Гости из-за травмы потеряли форварда Хариса Сеферовича. Вместо него на 37-й минуте вышел Гонаслу Рамуш.
Ответный матч пройдет в Португалии 10 августа.
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