«Ювентус» объявил состав на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива». С первых минут встречу начнут форварды Криштиану Роналду и Пауло Дибала.

Состав «Ювентуса»: Щенсны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Сандру — Хедира, Пьянич, Матюиди — Дибала, Бентанкур, Роналду.

Запасные: Буффон, Данилу, Игуаин, Ругани, Рабьо, Демирал, Бернардески.

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