Роналду и Дибала — в старте «Ювентуса» на матч с «Локо»
20:56
«Ювентус» объявил состав на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива». С первых минут встречу начнут форварды Криштиану Роналду и Пауло Дибала.
Состав «Ювентуса»: Щенсны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Сандру — Хедира, Пьянич, Матюиди — Дибала, Бентанкур, Роналду.
Запасные: Буффон, Данилу, Игуаин, Ругани, Рабьо, Демирал, Бернардески.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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