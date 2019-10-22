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Роналду и Дибала — в старте «Ювентуса» на матч с «Локо»

20:56
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«Ювентус» объявил состав на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива». С первых минут встречу начнут форварды Криштиану Роналду и Пауло Дибала.

Состав «Ювентуса»: Щенсны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Сандру — Хедира, Пьянич, Матюиди — Дибала, Бентанкур, Роналду.

Запасные: Буффон, Данилу, Игуаин, Ругани, Рабьо, Демирал, Бернардески.

Ювентус — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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