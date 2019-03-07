Роббен не сыграет с "Ливерпулем"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен не примет участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Об этом сообщил главный тренер мюнхенского клуба Нико Ковач.

– Арьен Роббен повредил голень вчера и не попадет в состав. Кингсли Коман близок к возвращению в строй, и мы надеемся, что он сможет сыграть. Роббен точно не будет готов к матчу, – приводит слова Ковача пресс-служба "Баварии".

Матч "Бавария" – "Ливерпуль" состоится 13 марта на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене. Первая встреча завершилась со счетом 0:0.