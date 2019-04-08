Рияд Махрез: "Всегда нравился Месси и игроки вроде Бен Арфа и Роббена"

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез поделился своими впечатлениями о Лиге чемпионов. По его словам, его любимыми футболистами в турнире были Лионель Месси, Атем Бен Арфа и Арьен Роббен.

Мне всегда нравился Месси или игроки вроде Бен-Арфа и Роббена, - цитирует официальный сайт УЕФА Махреза. - У меня много воспоминаний о Лиге чемпионов, особенно об эре "Барселоны", которая блистала в 2010-2012 годах. Ее матчи было очень приятно смотреть.

Всегда мечтал выступать в таком турнире. Это мой второй четвертьфинал Лиги чемпионов, ранее я уже играл на этой стадии с "Лестером". Надеюсь, сейчас мы выйдем в полуфинал, а затем и в финал.

"Ман Сити" в 1/4 финала Лиги чемпионов встретится с "Тоттенхэмом". Игры пройдут 9 и 17 апреля.