17:52 | Футбол — Лига чемпионов

Рияд Махрез: "Всегда нравился Месси и игроки вроде Бен Арфа и Роббена"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез поделился своими впечатлениями о Лиге чемпионов. По его словам, его любимыми футболистами в турнире были Лионель Месси, Атем Бен Арфа и Арьен Роббен.

Мне всегда нравился Месси или игроки вроде Бен-Арфа и Роббена, - цитирует официальный сайт УЕФА Махреза. - У меня много воспоминаний о Лиге чемпионов, особенно об эре "Барселоны", которая блистала в 2010-2012 годах. Ее матчи было очень приятно смотреть.

Всегда мечтал выступать в таком турнире. Это мой второй четвертьфинал Лиги чемпионов, ранее я уже играл на этой стадии с "Лестером". Надеюсь, сейчас мы выйдем в полуфинал, а затем и в финал.

"Ман Сити" в 1/4 финала Лиги чемпионов встретится с "Тоттенхэмом". Игры пройдут 9 и 17 апреля.

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2598461.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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