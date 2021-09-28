Серж Гнабри: «Динамо» играет в очень силовой манере и пытается использовать контратаки»

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.

«Мы постоянно ставим перед собой новые цели, — цитирует Гнабри официальная группа «Баварии» Вконтакте». — Мы смотрим от матча к матчу, и следим за тем, чтобы не сбавлять обороты. Мы получаем большое удовольствие от футбола и хотим сохранить это чувство".

У нас большой, хорошо укомплектованный состав. Есть много матчей, в которых не должны играть одни и те же футболисты. Поэтому важно, чтобы в команде было много хороших игроков. Если у меня проблемы, то я готов остаться вне игры. В остальных случаях я всегда хочу играть.

«Динамо»? Многие их футболисты играют в сборной Украины, с которой нам уже приходилось иметь дело. Они играют в очень силовой манере и стараются использовать контратаки.

В этом году на победу в турнире снова претендуют много команд. У нас в команде великолепная атмосфера, что очень важно. Мы сплочены, играем с большим удовольствием и жаждем успехов. Мы снова хотим победить в Лиге чемпионов, наша команда на это способна».

Матч «Бавария» — «Динамо» состоится 29 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.