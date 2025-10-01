«Пафос» — «Бавария»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Бавария» на выезде разгромила «Пафос» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 5:1.

У мюнхенской команды дубль оформил Харри Кейн, а также по голу забили Майкл Олисе, Николас Джексон и Рафаэл Геррейру. Единственный мяч хозяев забил Мислав Оршич.

«Бавария» с 6 очками вышла на первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Пафос» идет на 27-й строчке — 1 очков.

В 3-м туре немецкая команда сыграет против «Брюгге» (22 октября), а «Пафос» на выезде встретится с «Кайратом» (21 октября).