Алаба: «В первые 20 минут «Кайрат» высоко прессинговал. Мы не ожидали такого»

Защитник «Реала» Давид Алаба отметил, что в первые 20 минут матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» удивил мадридскую команду.

«Да, я вернулся. Я показал это сегодня. Конечно, мне нужны минуты на поле, чтобы показывать ту игру, которую хочу показывать. Я пропустил много матчей, поэтому счастлив вернуться на поле и получить свои первые минуты. Это очень важно для меня.

В первые 20 минут «Кайрат» высоко нас прессинговал. Мы не ожидали такого. Но, на мой взгляд, мы контролировали ситуацию, контролировали игру. Мы серьезно отнеслись к этому матчу. Хотя иногда теряли свои мячи в первом тайме, но потом сыграли потрясающе.

Нам все равно, против кого играть. Следующая наша игра будет, например, против «Вильярреала», и это то, о чем мы думаем сейчас. Потом, когда наступит другая игра, уже в Лиге чемпионов, мы будем думать уже об этом сопернике», — сказал Алаба в эфире Okko.

«Реал» набрал 6 очков и идет на втором месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Кайрат» после двух поражений — последний.

В 3-м туре испанская команда сыграет против «Ювентуса» (22 октября), а «Кайрат» сыграет против «Пафоса» (21 октября).