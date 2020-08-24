Оуэн Харгривз: «Флик превратил «Баварию» в абсолютную машину»

Бывший полузащитник «Баварии» Оуэн Харгривз подвел итоги победы мюнхенцев в финале Лиги чемпионов над «ПСЖ» (1:0).

— Флик нашел правильные решения в ключевой момент, и сегодня это решение принял Кингсли Коман, — приводит слова Харгривза BT Sport. — Его зовут королем — так Комана называют на тренировочной базе, и сегодня он был королем.

Это одна из величайших команд «Баварии» в истории. Флик превратил эту команду в абсолютную машину. Все в Германии потрясены, футбол поразил всех.