Оуэн Харгривз: «Флик превратил «Баварию» в абсолютную машину»
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Бывший полузащитник «Баварии» Оуэн Харгривз подвел итоги победы мюнхенцев в финале Лиги чемпионов над «ПСЖ» (1:0).
— Флик нашел правильные решения в ключевой момент, и сегодня это решение принял Кингсли Коман, — приводит слова Харгривза BT Sport. — Его зовут королем — так Комана называют на тренировочной базе, и сегодня он был королем.
Это одна из величайших команд «Баварии» в истории. Флик превратил эту команду в абсолютную машину. Все в Германии потрясены, футбол поразил всех.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми