Месси и Пике не попали в заявку «Барселоны» на матч против «Интера»
16:27
Стала известна заявка «Барселоны» на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Интера», сообщает пресс-служба каталонцев. В список из 20 игроков не попал капитан и форвард сине-гранатовых Лионель Месси, полузащитник Серхио Бускетс и защитник Серхи Роберто.
Полностью заявка выглядит следующим образом:
вратари — тер Штеген, Нету, Пенья;
защитники — Фирпо, Лангле, Ваге, Тодибо, Юмтити, Араухо, Морер;
полузащитники — Ракитич, Аленья, де Йонг, Пуч, Видаль;
нападающие — Гризманн, Перес, Суарес, Дембеле, Фати.
Матч «Интер» — «Барселона» пройдет 10 декабря в Италии.
The 2??0?? summoned for the trip to Milan! pic.twitter.com/CD2OmOf8Ij— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 9, 2019
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