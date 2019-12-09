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Месси и Пике не попали в заявку «Барселоны» на матч против «Интера»

16:27
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Стала известна заявка «Барселоны» на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Интера», сообщает пресс-служба каталонцев. В список из 20 игроков не попал капитан и форвард сине-гранатовых Лионель Месси, полузащитник Серхио Бускетс и защитник Серхи Роберто.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари — тер Штеген, Нету, Пенья;

защитники — Фирпо, Лангле, Ваге, Тодибо, Юмтити, Араухо, Морер;

полузащитники — Ракитич, Аленья, де Йонг, Пуч, Видаль;

нападающие — Гризманн, Перес, Суарес, Дембеле, Фати.

Матч «Интер» — «Барселона» пройдет 10 декабря в Италии.

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Интер — Барселона

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