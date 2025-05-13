«ПСЖ» и «Интер» сыграют в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2024/25 в субботу, 31 мая. Игра пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

В 1/2 финала турнира парижане победили «Арсенал» (по сумме двух матчей — 3:1). Миланцы на этой стадии обыграли «Барселону» (общий счет — 7:6).

«ПСЖ» один раз в истории дошел до финала Лиги чемпионов: в 2020 году красно-синие уступили «Баварии». «Интер» играл в шести финалах Лиги чемпионов: победы — 1964, 1965, 2010, поражения — 1967, 1972, 2023.

Лига чемпионов. Финал.

31 мая 2025, 22:00. Алльянц Арена (Мюнхен)

Трансляцию финального матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер», как весь еврокубковый сезон, в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен при наличии подписки.

Онлайн-трансляция, ключевые события и результат игры «ПСЖ» — «Интер» будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».