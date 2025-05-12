Румына Ковача назначили главным судьей финала Лиги чемпионов

В УЕФА назвали арбитров, которые будут работать на финальной игре Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером». Матч пройдет 31 мая в Мюнхене.

Главным судьей станет 40-летний румын Иштван Ковач. Для него это будет третий финал клубного турнира УЕФА — ранее он работал на решающем матче Лиги Европы в 2024 году между «Аталантой» и «Байером», а также на финале Лиги конференций в 2022 году между «Ромой» и «Фейеноордом».

Также в состав судейской бригады на финал Лиги чемпионов вошли судьи из Португалии и Нидерландов.