30 сентября, 03:54

Киву: «Хочу, чтобы «Интер» доминировал и контролировал игру»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Славии» отметил, что в игре необходим баланс.

«Хочу видеть последовательность и сосредоточенность. Хочу, чтобы «Интер» доминировал и контролировал игру. Нужно сохранять баланс, чтобы знать, как можно избежать проблем во время матча и использовать свои моменты. «Славия» — мощная команда, с большим количеством атакующих игроков, поэтому мы должны быть осторожными. Они физически сильны и опасны. Надо нейтрализовать сильнейшие стороны соперника и взять игру под контроль», — цитирует официальный сайт УЕФА Киву.

Матч «Интер» — «Славия» состоится во вторник, 30 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
