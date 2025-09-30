Слот: «Галатасараю» очень не повезло в матче с «Айнтрахтом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» отметил, что соперник на своем поле одержал 7 побед в 7 матчах.

«Смотрел матч «Айнтрахта» с «Галатасараем». Скажу, что «Галатасараю» очень не повезло. Он ни за что не пропустил бы пять голов в этом матче во второй раз. Здесь они одержали семь побед в семи матчах, забили много голов, а пропустили всего два. Они знают, что требуется для победы, поэтому мы должны быть готовыми», — цитирует официальный сайт УЕФА Слота.

Матч «Галатасарай» — «Ливерпуль» пройдет во вторник, 30 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени.